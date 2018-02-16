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/ Второй пилот потерпевшего крушение Ан-148 повышал квалификацию пилота в ЮУрГУ

Второй пилот потерпевшего крушение Ан-148 повышал квалификацию пилота в ЮУрГУ

До трагедии он успел налетать 812 часов.
сегодня в 14:07
  |  Общество

Следователи продолжают изучать обстоятельства трагедии в подмосковном Раменском. Там попал в авиакатастрофу пассажирский Ан-148. По имеющимся данным, оба пилота были квалифицированными. У командира Валерия Губанова было 5 тысяч часов налета, а второй пилот, Сергей Гамбарян, налетал 812 часов. Однако накануне в СМИ появилась информация, что Сергей Гамбарян не имел профильного высшего образования. Пилотом он стал после курсов повышения квалификации, пройденных в челябинском вузе.

Как удалось узнать сайту «Первый областной», Сергей Гамбарян действительно закончил 10-месячные курсы в ЮУрГУ. Однако ранее получил средне-специальное образование в колледже при ЛАТУГА (сейчас Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации), а также в МГТУ ГА (вуз подведомственный «Росавиации»). Поступая в южноуральский вуз, мужчина уже имел квалификацию пилота.

В ЮУрГУ Сергей Гамбарян проходил курсы повышения квалификации, они заняли 10 месяцев. У ЮУрГУ были договоры с «ЧелАвиа». От «Росавиации» было разрешение на организацию курсов. Но «ЧелАвиа» учит только практическим навыкам, поэтому «ЧелАвиа» нашла организацию, которая будет учить теории. Это разрешено законом. Именно на этих курсах подготовки пилотов коммерческой авиации Сергей Гамбарян учился. Лицензии на выдачу образования у ЮУрГУ есть, и в рамках этих курсов — подготовка пилотов коммерческой авиации. Там он с точки зрения теории учился. Лицензии на образовательную деятельность у ЮУрГУ есть, как и на проведение курсов дополнительного образования. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета.

Подтверждать овладение всеми навыками Сергею Гамбаряну нужно было в «Росавиации». Он предоставил информацию о теоретической подготовке, о пройденных практических занятиях, которые обеспечила «ЧелАвиа», прошел итоговое тестирование — и получил свидетельство пилота.

Ему удалось доказать свою квалификацию, когда обнаружилось наличие одинаковых свидетельств у нескольких пилотов.

Было несколько свидетельств пилота, у которых совпадали номера. Следователи проверяли их обладателей. Тех, у кого отсутствовали документы, подтверждающие соответствие требованиям ФАП-147 знаний, навыков, опыта, возраста и состояния здоровья лица, претендующего на получение свидетельства; документы, подтверждающие полное прохождение подготовки лицом, претендующим на получение свидетельства, по программам подготовки, утвержденным в соответствии со статьей 54 Воздушного кодекса РФ; а также тех, кто предоставил ложные документы, свидетельства лишили. У «дублера» Сергея лицензию забрали. Сам он свое обучение в профильных учреждениях подтвердил. — рассказал сайту «Первый областной» коллега погибшего летчика Павел Семченко.

Документ, подтверждающий это, находится в распоряжении сайта «Первый областной».

Кроме того, проходя обучение в ЮУрГУ, Сергей Гамбарян заочно отучился в Санкт-Петербургском университете гражданской авиации, более развернуто изучил дисциплины специальности «Лётная эксплуатация гражданских воздушных судов».

В итоге у второго пилота Ан-148 было 4 образования, и все профильные, так что в его квалификации сомневаться не приходится.

Причины, по которым пассажирский Ан-148 рухнул через несколько минут после взлета, остаются неизвестны. Расшифрованные бортовые самописцы помогут в продвижении расследования. Сейчас все придерживаются версии, что приборы выдавали неверные данные о скорости судна из-за обледенения приемников полного давления.

Напомним, пассажирский Ан-148 упал в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. На борту находился 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Из них 2 студента ЮУрГУ. Никто не выжил.

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