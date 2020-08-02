Супруги погибли в ДТП под Челябинском

Кто стал виновником столкновения — уточняют в полиции.

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Смертельное ДТП произошло в Челябинской области накануне вечером между автомобилем и мотоциклом. Как сообщают пользователи социальных сетей, жертвами аварии стали супруги.

«Произошла авария примерно в 19:45 в Челябинской области, не доезжая в Малиновку, 2 человека на мотоцикле погибли, водитель за рулем авто получил небольшие ушибы. Мотоциклист не справился с управлением и не вошел в поворот»,— пишет один из свидетелей ДТП.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сайту «Первый областной» уточнили, что столкновение произошло на улице Берёзовая.

«ДТП произошло около 20:00 между автомобилем „Ниссан Жук“ под управлением мужчины 1956 года рождения и мотоциклом „Ямаха“ под управлением 1967 года рождения. В результате аварии пассажир мотоцикла, женщина 1966 года рождения, и водитель мотоцикла от полученных травм скончались на месте. На данный момент проводится административное расследование, устанавливаются все причины и выясняются обстоятельства произошедшего»,— рассказали в ведомстве.

Недавно трагедия с мотоциклом произошла на железной дороге. 13-летний подросток, пересекая железнодорожные пути, не убедился в безопасности манёвра и был сбит поездом, следующим навстречу. Подробнее можно узнать здесь.