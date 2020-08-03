55 водителей попались пьяными сотрудникам ГИБДД в прошедшие выходные в Челябинске

Всего было зарегистрировано 112 ДТП и в 7 из них пострадали люди.

Послушать 00:00

Прошедшие выходные дни в Челябинске были довольно жаркими. И, конечно же, многие местные жители отправились проводить из на местные водоемы и другие красивые места. Жаль только, что некоторые из них решили затем сесть за руль в нетрезвом состоянии.

Ведь за прошедшие трое суток (с 31 июля по 2 августа) сотрудники ГИБДД выявили 55 нетрезвых водителей.

«Также 24 водителя управляли автомобилями, не имея специального права управления транспортным средством, либо уже будучи были лишены такого права за грубейшие нарушения ПДД. Задержаны и доставлены в отделы полиции 14 граждан подозреваемые в совершении различных преступлений на территории города Челябинска. К административной ответственности привлечен 31 пешеход, которые нарушили правила дорожного движения и переходи проезжую часть в неустановленном месте, либо на запрещающий сигнал светофора. 44 водителя привлечены к ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам», — сообщили в ГИБДД по городу Челябинску.

А вот среди ДТП, которых за прошедшие 3 дня было 112, в семи случаях пострадали люди.

В одном из них, которое произошло в вечернее время в субботу, 1 июля, пострадала пожилая 80-летняя женщина. На нее наехал автомобиль на улице Мамина. Только женщина переходила дорогу в неположенном месте.

«Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем „Киа Серато“ совершил наезд на пешехода, переходившую проезжую часть в неустановленном месте слева на право по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадал пешеход с многочисленными травмами и переломами доставлен в больницу», — рассказали о случае в Госавтоинспекции.

Еще один пешеход также пострадал в Челябинске, но уже 2 августа, также в вечернее время. Только здесь уже он переходил дорогу по правилам — на зеленый сигнал светофора. Все произошло на улице Воровского.

«Водитель, управляя автомобилем „Лада Гранта“, при движении задним ходом на регулируемом перекрестке совершил наезд на пешехода переходившего проезжую часть справа налево, на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход — мужчина 1983 года рождения получил телесные повреждения», — отметили в ГИБДД.

Поэтому сотрудники челябинской Госавтоинспекции вновь напоминают пешеходам о безопасности пересечения проезжей части: это нужно лишь на пешеходных переходах и убедившись, что водители транспорта видят вас и пропускают.

А вот водителям напоминают о том, что запрещено садиться за руль в нетрезвом состоянии. Это может привести к уголовной ответственности.