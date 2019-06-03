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/ Супруги-бизнесмены из Челябинска рассказали, как их пытались похитить

Супруги-бизнесмены из Челябинска рассказали, как их пытались похитить

В странной истории разбирается полиция.
сегодня в 18:38
  |  Происшествия

Предприниматели из Челябинска заявили о попытке их похитить. Инцидент, по их словам, произошел вечером 31 мая. Супруги-бизнесмены встречались с клиентом, который хотел купить у них один из офисов. Разговор проходил в автомобиле клиента, и в этот момент на заднее сиденье «прыгнули» еще два человека — мужчины. Как сообщают супруги, неизвестные заблокировали двери и дали команду уезжать.

У Влада была лишь одна мысль — спасти меня. Он начал душить одного из мужчин, тот, пытаясь убрать Влада руки от своего горла, отпустил меня. Поскольку с моей стороны чувак не успел закрыть двери, мы начали кричать и спасаться. Я смогла выбраться. Влад с силой выпихнул меня из машины, чтобы я могла убежать. Я повернулась и увидела, как они скручивают Влада. Просто запихивают его, а он кричит мне: «Беги!». И они начинают уезжать! Я кинулась за Владом, схватила его за руку — лишь она торчала из уезжающего автомобиля. Начала его тащить, не знаю, откуда у меня появились силы, но я выдернула его буквально за руку. — рассказала на своей странице в соцсетях пострадавшая Елизавета Ягирская.

Покупатели, в машине которых все произошло, перестали выходить на связь. Супруги обратились в полицию, заявив о нападении и попытке похищения.

Зарегистрировано заявление, проводится проверка. Подозреваемых пока нет. — рассказали сайту «Первый областной» в УМВД Челябинска.

В автомобиле, на котором пытались увезти супругов-бизнесменов, остались сумка и телефон.

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