/ Родной отец похитил маленького сына в Челябинской области

Мальчика забрали из машины его мамы.

О похищении ребенка рассказала жительница Челябинска. Как сообщает 74.ru, мальчика забрал у мамы родной отец. Он подошел к автомобилю, куда женщина посадила детей, чтобы отправиться на прогулку. Мужчина сначала предлагал поговорить, а потом просто схватил ребенка и унес. Чтобы его не смогли остановить, мужчина воспользовался газовым баллончиком.

Инцидент произошел 9 июня. Заявление от матери ребенка по факту похищения зарегистрировано. Сейчас проводится проверка. — рассказали сайту «Первый областной» в УМВД города Челябинска.

Перед исчезновением мальчик, которого зовут Миша, был одет в красную футболку, синюю куртку с ярким рисунком, светлые штаны, синие кроссовки.

У ребенка светлые волосы и голубые глаза.

Всех, кто видел Мишу, просят рассказать о случившемся сотрудникам отдела полиции «Ленинский» по любому из номеров: 8 (351) 253–74–42, 253–75–01, 253–55–84.