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сегодня в 16:33
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/ Родной отец похитил маленького сына в Челябинской области

Родной отец похитил маленького сына в Челябинской области

Мальчика забрали из машины его мамы.
сегодня в 11:00
  |  Происшествия

О похищении ребенка рассказала жительница Челябинска. Как сообщает 74.ru, мальчика забрал у мамы родной отец. Он подошел к автомобилю, куда женщина посадила детей, чтобы отправиться на прогулку. Мужчина сначала предлагал поговорить, а потом просто схватил ребенка и унес. Чтобы его не смогли остановить, мужчина воспользовался газовым баллончиком.

Инцидент произошел 9 июня. Заявление от матери ребенка по факту похищения зарегистрировано. Сейчас проводится проверка. — рассказали сайту «Первый областной» в УМВД города Челябинска.

Перед исчезновением мальчик, которого зовут Миша, был одет в красную футболку, синюю куртку с ярким рисунком, светлые штаны, синие кроссовки.

У ребенка светлые волосы и голубые глаза.

Всех, кто видел Мишу, просят рассказать о случившемся сотрудникам отдела полиции «Ленинский» по любому из номеров: 8 (351) 253–74–42, 253–75–01, 253–55–84.

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Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Миша Аношкин
14:26, 10.06.2019
Галина, у нас уже давно СМИ руководствуются не фактами, а домыслами и слухами.
Галина Свечникова
12:39, 10.06.2019
Везде разная информация. Напишите уже как было.
A
12:03, 10.06.2019
Авторы вы понимаете что пишите? Как отец может похитить собственного сына, вы с своем уме????
Алена Ерошенкова
11:54, 10.06.2019
А в итоге пострадает психика ребёнка, потому что, мама и папа сами себя как дети ведут

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В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
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Наше утро
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О здоровье
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