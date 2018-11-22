/ Похищенную девочку, которую экстрасенсы «отправили» к сектантам, нашли в Анапе

Маленькую жительницу Троицка опознали по фото.

Версия провидцев и колдунов с популярного мистического шоу не подтвердилась: маленькая Софья из Троицка, которую увез в неизвестном направлении собственный отец, оказалась не у сектантов, а в солнечной Анапе. В южном городе мужчину и его дочь заметили местные судебные приставы. Их предположения подтвердились после расследования: следы мужчины заметили на сайте попутчиков. Стало ясно, что именно так он передвигался по стране. Затем приставы узнали, что мать разыскиваемого мужчины отправила большую посылку именно в Анапу. Адрес принимающей стороны был установлен.

С фотографиями отца и ребенка методично стали обходить все магазины вокруг. В одном из сетевых супермаркетов кассиры опознали мужчину, сообщили, что он часто посещает магазин, иногда — с маленькой девочкой. В дальнейшем сработало уже «сарафанное» радио: знакомая одного из судебных приставов, работница банка, сообщила, что в банк приходила закрывать кредит пожилая женщина с ребенком, очень похожим на девочку с фотографии. По адресу регистрации этой женщины — в местном гостевом доме, было установлено наблюдение, одновременно в Анапу была вызвана мать ребенка. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Девочка уже возвращается домой вместе с мамой. Они не виделись с августа 2018 года.

Отметим, что некоторые участники шоу все же указали правильное направление: часть экстрасенсов, участвовавших в испытании, утверждала, что ребенка с отцом найдут на юге.