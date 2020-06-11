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«Фольксваген» остался без колеса в Златоусте после столкновения с отбойником. Инцидент произошёл сегодня, 11 июня.
В результате ДТП машина осталась не только без колеса, но и без части других деталей. Также у «Фольксвагена» повредился левый передний бампер, на который и пришёлся основной удар. Как отметил сам водитель машины, причина могла быть в лопнувшем колесе.
«Колесо то ли лопнуло, то ли что-то другое и меня влево повело. Потом меня ударило и под отбойник закинуло»,— рассказал водитель автомобиля.
Отметим, что в аварии обошлось без пострадавших. Как отметил сам водитель, в момент ДТП он был за рулём один.