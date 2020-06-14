«Лишён водительских прав»: столкновение двух автомобилей произошло в Челябинской области

По предварительным данным, в результате погиб виновник ДТП.

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Страшная авария произошла сегодня днём, 14 июня, на трассе в Аргаяшском районе Челябинской области. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Подробнее сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что ДТП произошло в около 14:15 на 42 километре автодороги Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеева.

«По предварительным данным, водитель автомобиля „Лада Приора“, мужчина 1988 года рождения, будучи лишённым водительских прав, не справился с управлением на закруглённом участке дороги и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем „Рено“, за рулём которого находился мужчина 1987 года рождения. В результате аварии водитель „Лады“ скончался на месте ДТП. Пассажир „Лады“, мужчина 1996 года рождения, и пассажир „Рено“, женщина 1991 года рождения, получили травмы и были госпитализированы»,— рассказали в ведомстве.

На данный момент на месте ЧП работают сотрудники полиции и Госавтоинспекции. Все обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, ещё одна смертельная авария произошла 12 июня на автодороге Москва-Челябинск. В результате женщина и её сын погибли на месте происшествия, ещё двое маленьких детей и водитель пострадали. Подробнее можно узнать здесь.