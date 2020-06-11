Погибли дети: дальнобойщика из Магнитогорска будут судить в Тюменской области

Мужчину стал виновником в ДТП, в котором умерли 5 человек.

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Жителя Магнитогорска будут судить в Тюменской области. Мужчина является обвиняемым по делу о ДТП, в котором погибла семья из 5 человек. Южноуральцу предъявлено обвинение по части 5 статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» уголовного кодекса России. Также обвинительное заключение утвердила прокуратура Тюменской области.



Сама трагедия произошла вечером 5 января этого года. Магнитогорец управлял грузовиком «ДАФ Икс Эф 95», в котором была разгерметизирована тормозная система. Помимо этого мужчина ехал на высокой скорости, сообщили «Первому областному» в пресс-службе генпрокуратуры России.

«На 103 км автодороги Курган — Тюмень в Исетском районе водитель допустил неуправляемый занос и выезд тягача на встречную полосу. В результате этого произошло столкновение с легковым автомобилем, в котором находилась семья из 5 человек. Все они, включая детей в возрасте от 3 до 12 лет, погибли»,— рассказали представители Генеральной прокуратуры России.

Отметим, что после вручения обвинительного заключения дело будет направлено в Исетский районный суд Тюменской области. Там его и будут рассматривать по существу.