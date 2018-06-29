/ Устроивший резню на ЧТЗ пойдет под суд за двойное убийство и хранение наркотиков

Завершилось рассмотрение кровавого дела.

Прошлой осенью в подъезде жилого дома в Тракторозаводском районе обнаружили зарезанными двух друзей. Молодые люди, как установили позже, стали жертвами проживающего в соседнем доме челябинца. Ему сразу же предъявили обвинение и взяли под стражу как представляющего опасность для общества. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Следователи выяснили, что в день убийства, 10 сентября, мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Убийство было беспричинным. При этом вскрылось еще одно преступление, совершенное челябинцем. С мая по август 2017 года он выращивал коноплю.

У обвиняемого было изъято свыше 2,2 килограммов наркотического средства. Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего челябинца, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, а также их частей, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере», статьей 105 УК РФ «Убийство двух лиц из хулиганских побуждений». — сообщила сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Напомним, что вечером 10 сентября 2017 года в Чурилово обнаружили зарезанными двух молодых парней. Одного из предполагаемых виновников произошедшего задержали местные жители, второго подозреваемого — сотрудники Росгвардии. В итоге обвинение в убийстве предъявили 45-летнему челябинцу.