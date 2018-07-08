/ Неизвестный зарезал школьницу и ее мать в Карталах

Идут розыски преступника.

Вчера вечером в Карталах произошла страшная трагедия. В собственном доме обнаружили без признаков жизни женщину и ее 15-летнюю дочь. Обе, предварительно, скончались от ран, нанесенных в грудную клетку. Преступник использовал нож, чтобы расправиться со своими жертвами.

В данный момент ведутся розыски преступника. Работают полиция и следственный комитет. — рассказал сайту «Первый областной» собственный источник.

Отметим, что подробности кровавого инцидента сейчас не разглашаются. Все происходит в интересах следствия. Причины, по которым могло произойти преступление, и его обстоятельства сейчас устанавливаются.