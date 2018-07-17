/ Эмигрантка из США найдена мертвой после продажи авто в Магнитогорске

К преступлению, по предварительным данным, причастен покупатель иномарки.

Тело 29-летней девушки, которая вечером накануне, 16 июля, не вернулась домой, найдено. По предварительной информации, с ней расправился мужчина, которому она собиралась продать свой автомобиль «Шкода Октавиа». Факт гибели женщины подтвердили волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион Спас», которые занимались ее поисками.

Девушка найдена, погибла. Выражаем соболезнования. — сказано в сообщении.

Поисками также занимались сотрудники частного охранного предприятия. По их данным, «покупатель» авто убил девушку ударом по голове, когда та приехала показать ему машину. После этого он вывез тело в лесопосадки в Кизильском районе. Автомобиль, выставленный на продажу, также обнаружили у него.

Муж погибшей в данный момент находится в США. Там же последний год они жили всей семьей, незадолго до трагедии девушка приехала в Магнитогорск в гости к родителям с двухлетним ребенком.