Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.26 -0.03 72.8 +0.33
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+23 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Эмигрантка из США найдена мертвой после продажи авто в Магнитогорске

Эмигрантка из США найдена мертвой после продажи авто в Магнитогорске

К преступлению, по предварительным данным, причастен покупатель иномарки.
сегодня в 18:23
  |  Происшествия

Тело 29-летней девушки, которая вечером накануне, 16 июля, не вернулась домой, найдено. По предварительной информации, с ней расправился мужчина, которому она собиралась продать свой автомобиль «Шкода Октавиа». Факт гибели женщины подтвердили волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион Спас», которые занимались ее поисками.

Девушка найдена, погибла. Выражаем соболезнования. — сказано в сообщении.

Поисками также занимались сотрудники частного охранного предприятия. По их данным, «покупатель» авто убил девушку ударом по голове, когда та приехала показать ему машину. После этого он вывез тело в лесопосадки в Кизильском районе. Автомобиль, выставленный на продажу, также обнаружили у него.

Муж погибшей в данный момент находится в США. Там же последний год они жили всей семьей, незадолго до трагедии девушка приехала в Магнитогорск в гости к родителям с двухлетним ребенком.

Происшествия
Эмигрантка из США пропала во время визита на родину в Магнитогорск
сегодня в 13:39
Эмигрантка из США пропала во время визита на родину в Магнитогорск
Происшествия
Устроивший резню на ЧТЗ пойдет под суд за двойное убийство и хранение наркотиков
29.06.2018
Устроивший резню на ЧТЗ пойдет под суд за двойное убийство и хранение наркотиков
Общество
Подозреваемых в убийстве магнитогорского предпринимателя отправили под стражу
28.05.2018
Подозреваемых в убийстве магнитогорского предпринимателя отправили под стражу
Происшествия
Названа возможная причина убийства предпринимателя в Магнитогорске
26.05.2018
Названа возможная причина убийства предпринимателя в Магнитогорске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Ведущий с врожденным актерским талантом принял участие в проекте «Лица»
сегодня в 19:58
Ведущий с врожденным актерским талантом принял участие в проекте «Лица»
Происшествия
Двухмесячный малыш скончался на Южном Урале
сегодня в 19:54
Двухмесячный малыш скончался на Южном Урале
Культура
Челябинскую певицу назвали «Славянской надеждой» на международном музыкальном фестивале
сегодня в 19:32
Челябинскую певицу назвали «Славянской надеждой» на международном музыкальном фестивале
Происшествия
Эмигрантка из США найдена мертвой после продажи авто в Магнитогорске
сегодня в 18:23
Эмигрантка из США найдена мертвой после продажи авто в Магнитогорске
Общество
Дыни на челябинских рынках оказались самыми вредными
сегодня в 18:19
Дыни на челябинских рынках оказались самыми вредными
Общество
Новые смартфоны Nokia 1 и Nokia 2.1 только в «Билайн»
сегодня в 18:04
Новые смартфоны Nokia 1 и Nokia 2.1 только в «Билайн»
Общество
ЮУ КЖСИ претендует на 2 миллиарда госгарантий для строительства доступного жилья
сегодня в 17:48
ЮУ КЖСИ претендует на 2 миллиарда госгарантий для строительства доступного жилья
Общество
Футбольный флешмоб подарил особенным детям поездку в лагерь
сегодня в 16:33
Футбольный флешмоб подарил особенным детям поездку в лагерь
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6