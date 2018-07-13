/ Проткнула возлюбленного шампуром на берегу озера

Жительница Челябинской области убила своего мужчину.

Жительницу Челябинской области подозревают в случайном убийстве кавалера на озере Касарги. Известно, что жертва и предполагаемая убийца отдыхали вместе на берегу водоема, но не смогли прийти к согласию при обсуждении бытовых тем. Вспыхнула ссора. Не совладав с эмоциями, девушка схватила шампур, привезенный для жарки шашлыка, и вонзила в мужчину. Спасти его не удалось.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемой обвинения по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» и избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. — рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.