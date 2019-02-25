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/ Суд вынес решение по делу мужчины, который убил соседа из-за громких шагов

Суд вынес решение по делу мужчины, который убил соседа из-за громких шагов

сегодня в 17:18
  |  Происшествия

В суде апелляционной инстанции прокурор отстоял законность приговора в отношении мужчины, убившего своего соседа из-за того, что тот громко ходил. Ленинский районный суд признал ранее не судимого 49-летнего местного жителя виновным в совершении преступления и приговорил к 9 годам лишения свободы.

В марте 2018 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, услышал шум из квартиры, находящейся на этаж выше. Он отправился наверх, где во время диалога с соседом воткнул ему в глаз стержень ключа. Через несколько дней пострадавший умер в медучреждении.

Сторона защиты в апелляционных жалобах просила переквалифицировать действия осужденного на более мягкий состав преступления, снизить наказание. Апелляционная инстанция с учетом позиции прокурора о законности приговора доводы жалобы оставила без удовлетворения. — сообщает сайту «Первый областной» пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

Решение суда вступило в законную силу.

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