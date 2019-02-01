/ Мужчина зарубил спящих родителей под покровом ночи

Южноуралец не понимал, что делает.

Южноуралец забрал жизнь у своих родителей, руководствуясь одним лишь желанием. Как установили в суде, 40-летний Сергей Г. взялся за топор в ночь на 3 ноября 2017 года. Он зарубил мать и отца, когда те уже спали: нанес множество ударов по голове, шее и туловищу. За убийство мужчине грозил большой срок в тюрьме, однако экспертиза установила, что южноуралец серьезно болен.

Постановлением Челябинского областного суда 40-летний житель города Южноуральска, страдающий тяжелым психическим заболеванием в виде шизофрении параноидной, признан умышленное убийство двух лиц. Ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. — прокомментировал сайту «Первый областной» прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Челябинской области Владимир Кислицын.

Постановление может быть обжаловано в Верховном суде РФ, поскольку еще не вступило в законную силу.