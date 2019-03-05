Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.8 -0.01 74.74 -0.06
Челябинск
сейчас
 
-12 °C
завтра
 
-4 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Суд Металлургического района вынес приговор бывшей начальнице почты

Суд Металлургического района вынес приговор бывшей начальнице почты

23-летнюю девушка получила 4 года условно за мошенничество.
сегодня в 17:19
  |  Происшествия

Суд Металлургического района вынес приговор 23-летней жительницы Челябинска. Молодую девушку судят за то, что она, будучи начальницей почтового отделения якобы, делала заказы через интернет, получала посылки и не регистрировала их на почте, не оплачивая заказы.

В зале суда девушка не в первый раз, поскольку для нее это уже третье уголовное дело. Судя по материалам нынешнего, подсудимая заказывала посылки в интернет-магазинах, указывала адреса, которые относятся к почтовому отделению, в котором работала. После того, как отправление приходило, подсудимая вскрывала его, забирала товар, но посылки не оплачивала. Это выяснилось после того, как интернет-магазин поинтересовался, куда деваются посылки.

Ревизия главпочтамта проведенная на почтовом отделении, выявила недостачу. Нашла 4 посылки. Начальник почтового отделения, наша подсудимая призналась, была уволена. Сегодня процесс прошел в особом порядке, потому что ходатайство заявила сама подсудимая, она вину признала. Гражданский иск не заявлен. — рассказала сайту «Первый областной» консультант Металлургического районного суда, Наталья Белозер.

По данным следствия девушка присвоила себе 4 посылки. Известно, что ранее она была судима за аналогичные преступления, но тогда с почты ее не уволили. По решению суда, 23-летняя челябинка получила 4 года условного наказания.

Общество
Для южноуральцев выступит государственный ансамбль танца «Урал»
сегодня в 09:07
Для южноуральцев выступит государственный ансамбль танца «Урал»
Происшествия
Суд вынес решение по делу мужчины, который убил соседа из-за громких шагов
25.02.2019
Суд вынес решение по делу мужчины, который убил соседа из-за громких шагов
Общество
Государство поможет людям, находящимся за чертой бедности
20.02.2019
Государство поможет людям, находящимся за чертой бедности
Общество
За судьбой Вани Фокина будут следить сотрудники центра «Лидер» МЧС
15.02.2019
За судьбой Вани Фокина будут следить сотрудники центра «Лидер» МЧС
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
«Металлург» и «Салават Юлаев» сойдутся в одном из решающих матчей серии
сегодня в 18:30
«Металлург» и «Салават Юлаев» сойдутся в одном из решающих матчей серии
Общество
Минимальная цена на пиво может появиться в России
сегодня в 18:15
Минимальная цена на пиво может появиться в России
Общество
УФАС проверяет законность субсидии для ликвидации мусорного коллапса в Челябинске
сегодня в 17:59
УФАС проверяет законность субсидии для ликвидации мусорного коллапса в Челябинске
Происшествия
В Челябинской области ранее судимый мужчина напал на сына своей сожительницы с ножом
сегодня в 17:33
В Челябинской области ранее судимый мужчина напал на сына своей сожительницы с ножом
Происшествия
Суд Металлургического района вынес приговор бывшей начальнице почты
сегодня в 17:19
Суд Металлургического района вынес приговор бывшей начальнице почты
Общество
Девятнадцатилетней девушке, воспитывающей четырех детей, окажет помощь Владимир Бурматов
сегодня в 16:47
Девятнадцатилетней девушке, воспитывающей четырех детей, окажет помощь Владимир Бурматов
Хоккей
В «Тракторе» подвели итоги прошедшего сезона
сегодня в 16:40
В «Тракторе» подвели итоги прошедшего сезона
Общество
В финал проекта «Лидеры России» вышел руководитель представительства Челябинской области при правительстве РФ
сегодня в 16:00
В финал проекта «Лидеры России» вышел руководитель представительства Челябинской области при правительстве РФ
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6