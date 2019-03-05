/ Суд Металлургического района вынес приговор бывшей начальнице почты

23-летнюю девушка получила 4 года условно за мошенничество.

Суд Металлургического района вынес приговор 23-летней жительницы Челябинска. Молодую девушку судят за то, что она, будучи начальницей почтового отделения якобы, делала заказы через интернет, получала посылки и не регистрировала их на почте, не оплачивая заказы.

В зале суда девушка не в первый раз, поскольку для нее это уже третье уголовное дело. Судя по материалам нынешнего, подсудимая заказывала посылки в интернет-магазинах, указывала адреса, которые относятся к почтовому отделению, в котором работала. После того, как отправление приходило, подсудимая вскрывала его, забирала товар, но посылки не оплачивала. Это выяснилось после того, как интернет-магазин поинтересовался, куда деваются посылки.

Ревизия главпочтамта проведенная на почтовом отделении, выявила недостачу. Нашла 4 посылки. Начальник почтового отделения, наша подсудимая призналась, была уволена. Сегодня процесс прошел в особом порядке, потому что ходатайство заявила сама подсудимая, она вину признала. Гражданский иск не заявлен. — рассказала сайту «Первый областной» консультант Металлургического районного суда, Наталья Белозер.

По данным следствия девушка присвоила себе 4 посылки. Известно, что ранее она была судима за аналогичные преступления, но тогда с почты ее не уволили. По решению суда, 23-летняя челябинка получила 4 года условного наказания.