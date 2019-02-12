/ Магнитогорского дальнобойщика убило его же полуприцепом

Мужчина остановился на обочине, чтобы отремонтировать грузовик.

Тело дальнобойщика обнаружили под грузовиком в Омской области. У мужчины была тяжелая черепно-мозговая травма. Предположительно, она стала причиной смерти 52-летнего мужчины. На место вызвали следователей, те изучили местность и документы дальнобойщика. Выяснилось, что он вышел в рейс Магнитогорск-Новосибирск-Омск-Магнитогорск. Поездка была первой. В Омской области мужчина был вынужден затормозить.

Водитель индивидуального предпринимателя, проезжая город Тюкалинск, остановился на обочине дороги, чтобы отремонтировать датчик уровня высоты пола в кабине автомобиля. Когда мужчина находился на земле между кабиной и полуприцепом, он получил тяжелую черепно-мозговую травму в результате резкого опускания металлической части полуприцепа и скончался на месте. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Омской области.

Вероятно, мужчина пренебрег техникой безопасности, а потому следователи намерены выяснить, проходил ли погибший инструктаж по охране труда.