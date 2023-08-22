Суд в Челябинске оставил под стражей замначальника налоговой, обвиняемого во взяточничестве

Адвокат обвиняемого просил не изолировать его от общества

Челябинский областной суд отклонил апелляцию адвоката замначальника отдела ИФНС по Советскому району Дмитрия Жабреева, который просил смягчить ему меру пресечения. Суд постановил, что обвиняемый в получении взятки останется в СИЗО до 14 сентября, как ранее постановил Центральный районный суд. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщил консультант суда.

«Обжалуя постановление районного суда от 11 июля, адвокат просил его отменить, избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, а именно домашний арест, залог или запрет определенных действий. Челябинский областной суд, рассмотрев жалобу в апелляционном порядке, оставил постановление суда без изменения», — сообщили в суде.

Напомним, заместителя начальника контрольно-аналитического отдела ИФНС по Советскому району Дмитрия Жабреева задержали в марте 2023 года. Его обвинили в получении взятки в размере 150 тысяч рублей за предоставление сведений о движении денег по банковским счетам юридических лиц и предпринимателей. Напомним, эти данные являются налоговой и банковской тайной.

16 марта суд избрал Дмитрию Жабрееву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Тогда адвокат обвиняемого также попытался обжаловать это решение, но безуспешно. Летом замначальника отдела ИФНС продлили избранную ранее меру пресечения.

В СИЗО на два месяца отправили и отца Дмитрия Жабреева. Его обвинили в посредничестве при получении его сыном взятки.