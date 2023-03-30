В Челябинске обвиняемого во взятке сотрудника налоговой оставили в СИЗО

Суд отказался изменить меру пресечения чиновнику

Челябинский областной суд оставил без изменения решение об избрании меры пресечения в отношении заместителя начальника отдела ИФНС по Советскому району Дмитрия Жабреева. Силовики обвиняют его в получении взятки за раскрытие информации, которая составляет банковскую и налоговую тайну. Как сообщили в прокуратуре региона, ранее суд отправил фигуранта дело в СИЗО, но его защитник обжаловал данный вердикт.

«Сторона защиты полагала, что основанием для избрания данной меры послужила только тяжесть преступления, указала на необходимость избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в надзорном ведомстве.

Тем не менее облсуд отклонил доводы адвоката и учел позицию прокурора, поэтому фигурант дела проведет в следственном изоляторе как минимум до 15 мая. Дмитрия Жабреева задержали в середине марта по подозрению в получении 150 тысяч рублей. За эти деньги, по версии правоохранителей, он предоставлял сведения о том, как перемещаются деньги по счетам юридических лиц и ИП. Преступление выявили сотрудники УФСБ региона.

Чуть позже стало известно, что под стражей оказался и отец налоговика, который, как считают силовики, стал посредником при передаче подношения. Он тоже будет находиться в следственном изоляторе в течение двух месяцев.