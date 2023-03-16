В Челябинске замначальника налоговой отправили в СИЗО по делу о взятке

По версии следствия, он получил деньги за предоставление личных сведений предпринимателей

Челябинский суд заключил под стражу заместителя начальника отдела ИФНС по Советскому району Дмитрия Жабреева. Его обвиняют в получении взятки (пункт «а» части 5 статьи 290 УК РФ). Об этом сегодня, 16 марта, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, обвиняемый через посредника получил 150 тысяч рублей за сведения о движении денег по банковским счетам юридических лиц и предпринимателей. Эти данные являются налоговой и банковской тайной.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области.

«Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 15 мая»,— рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.