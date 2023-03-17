В Челябинске отца арестованного замначальника налоговой отправили в СИЗО по делу о даче взятки

Обвиняемый был посредником в передаче денег

Челябинский суд отправил под стражу отца заместителя начальника отдела ИФНС по Советскому району Дмитрия Жабреева. Его обвиняют в даче взятки (пункт «б» части 3 статьи 291 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, Дмитрий Жабреев получил через посредника — своего отца — 150 тысяч рублей за сведения о движении денег по банковским счетам юридических лиц и предпринимателей. Эти данные являются налоговой и банковской тайной.

Обоих фигурантов дела на время расследования заключили под стражу.