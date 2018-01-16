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Суд продлил меру пресечения для водителя, устроившего смертельное ДТП в Магнитогорске

Мужчина пробудет в СИЗО до середины марта.
сегодня в 10:23
  |  Происшествия

Правобережный суд Магнитогорска снова продлил меру пресечения для 47-летнего водителя, находившегося за рулем «Ренж Ровера» в момент смертельного столкновения с автомобилем молодой семьи. Автомобилисту продлили меру пресечения до 12 марта 2018 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Правобережным районным судом Магнитогорска продлен срок содержания под стражей на 2 месяца водителю «Ренж Ровер», который обвиняется в совершении преступления по статье 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Правобережного районного суда Магнитогорска.

Напомним, 21 ноября водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем «Ренж Ровер», в районе дома № 104 по проспекту Ленина в Магнитогорске выехал на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Джили», а затем с автомашиной ВАЗ-2114. В результате ДТП водитель отечественного транспортного средства, мужчина 1982 года рождения от полученных травм скончался. У него остались жена и новорожденный ребенок.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В соответствии с действующим законодательством максимальное наказание по данной части статьи — лишение свободы на срок до 7 лет.

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