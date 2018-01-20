/ Восемь автомобилей парализовали движение на трассе М-5

В причинах массоой аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

Накануне вечером автомобилисты попали в пробку на трассе М-5 под Миассом. В пятницу, 19 января, на автодороге произошла крупная авария с участием восьми автомобилей — трех грузовиков и пяти «легковушек». Дорожное происшествие парализовало движение по дороге федерального значения.



19 января в 20:25 на 1792 километре федеральной автодороги «М-5» произошло столкновение пяти легковых автомобилей и трех грузовых автомобилей. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области 6 человек и 2 единицы техники. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.



Сейчас причины и обстоятельства произошедшего уточняются, сотрудники Госавтоинспекции ведут проверку. По имеющейся информации, пострадавших нет.



