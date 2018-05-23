/ Подозреваемому в вымогательстве за «теневое покровительство» избрали меру пресечения

Задержанный отрицал свою вину и прятал лицо от видеокамер.

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В Центральном суде избрали меру пресечения неоднократно судимому жителю Челябинска. Мужчина 1970 года рождения задержан силовиками в Ленинском районе. Он подозревается в вымогательстве у частного предпринимателя за «теневое покровительство».

В зале суда задержанный вел себя спокойно, но полностью отрицал свою причастность к предъявленным ему обвинениям.

Он говорил, что все показания против него ложные. Просился под домашний арест. Говорил, что у него дома жена и ребенок. Также подозреваемый просил его не снимать и отворачивался от видеокамер. — комментирует сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

Подозреваемого в преступлении арестовали сроком на 2 месяца. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя.

Напомним, что мужчина момент задержания находился под административным надзором. За невыполнение обязанностей и ограничений он привлекался к административной ответственности.