/ Массовая авария на трассе М-5 унесла жизнь одного человека

26-летняя женщина получила серьезные травмы и умерла по пути в больницу.

Накануне вечером на трассе М-5 столкнулось восемь автомобилей. Основной удар пришелся на «Рено» и два большегруза. Две женщины получили серьезные травмы в результате аварии, одна из них — 26-летняя девушка, скончалась по пути в больницу, за жизнь второй пострадавшей пассажирки «Рено» борются врачи.



19 января в 19:45 на автодороге под Миассом произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых и грузовых автомобилей. На 1789 километре автотрассы Москва — Челябинск столкнулись «Рено Сандеро» и грузовые машины «ГАЗель» и «Скания». От удара водитель автомашины ГАЗ выехал на встречную полосу, столкнувшись с другими участниками дорожного движения: «Тойотой Хариер», «Ладой Приора», «Хондой Пилот» и «Хундаем Солярис». — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Напомним, накануне вечером автомобилисты попали в пробку на трассе М-5 под Миассом. В пятницу, 19 января, на автодороге произошла крупная авария с участием восьми автомобилей — трех грузовиков и пяти «легковушек». Дорожное происшествие парализовало движение по дороге федерального значения.

