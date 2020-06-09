Журналисты весь день дежурят у дома Михаила Ефремова

Артист не явился в полицию на допрос.

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Сегодня, 9 июня, вся страна следит за развитием событий в деле актера Михаила Ефремова, который накануне в состоянии сильного алкогольного опьянения совершил ДТП.

Ранее актера отпустили домой под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Но это было до того, как стало известно, что второй участник аварии — 58-летний Сергей Захаров, который вел грузовик по встречной полосе, — скончался в больнице от полученных травм.

Ефремов должен был явиться в отдел полиции для дачи показаний, но это не произошло — он остался у себя дома. Представители актера ссылались на его плохое самочувствие. Как итог — журналисты большого количества изданий и телеканалов буквально «атаковали» дом Михаила Ефремова. Теперь возле дома дежурят сотрудники полиции, двор огорожен сигнальной лентой, представителей СМИ не пускают близко к подъезду артиста.

Также было отмечено, что к подъезду Ефремова приезжали три скорые помощи, одна из них даже использовала носилки.

«Михаилу Ефремову вызвали скорую. Однако, когда врачи приехали, он отказался от осмотра. Сейчас он остается в квартире вместе с полицейскими. По словам родных, несколько часов назад к нему уже приезжала частная скорая, чтобы сделать укол успокоительного. Сейчас Ефремов, якобы, отсыпается», — сообщает телеграм-канал «Baza».

На данный момент, по сообщения ГУ МВД России, дело против Михаила Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», которая предполагает до 12 лет колонии.