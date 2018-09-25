/ Избиение школьника на ЧМЗ попало на видео

Мужчина нанес мальчику удар в живот.

Появилось видео избиения 11-летнего мальчика в школе Металлургического района. На кадрах видно, как взрослый мужчина с портфелем на плече, сначала угрожает ребенку, затем отводит его за воротник, после чего наносит мальчику удар в живот. Школьник пытается отойти от мужчины, но тот следует за ним. На видео, кроме отца и школьника, также присутствует сын подозреваемого и сотрудники учебного заведения. Как рассказали сайту «Первый областной» в СК, сейчас сотрудники ведомства проводят расследование.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения, в соответствии с совершенными деяниями, и избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. — рассказали сайту «Первый областной» в Следственном комитете России по Челябинской области.

Напомним, инцидент произошел, в четверг, 20 сентября, в одной из школ на ЧМЗ. По версии следствия, подозреваемый нанес удары в область живота 11-летнему школьнику, у ребенка накануне была ссора с сыном подозреваемого. В настоящий момент мужчина подозревается в совершении преступления по статье «Угроза убийства».