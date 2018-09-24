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/ Против мужчины, избившего школьника, возбуждено уголовное дело

Против мужчины, избившего школьника, возбуждено уголовное дело

Подозреваемому грозит 2 года лишения свободы.
сегодня в 18:18
  |  Происшествия

Житель Челябинска подозревается в избиении 11-летнего школьника. Инцидент произошел в Металлургическом районе города, 20 сентября. Напомним, мальчик был доставлен в больницу с травмой живота. По версии следствия, подозреваемый нанес удары школьнику, потому что днем ранее между потерпевшим и сыном подозреваемого возникла ссора. Как рассказали сайту «Первый областной» в следственном комитете России по Челябинской области, подозреваемому будет предъявлено обвинение по части 1 статьи 119 УК РФ «Уроза убийством».

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области расследуется уголовное дело, переданное из органов внутренних дел, в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ. В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения, в соответствии с совершенными деяниями, и избрании меры пресечения. — рассказали сайту «Первый областной» в СК России по Челябинской области.

Сейчас сотрудники следственного комитета проводят сбор доказательств. Отметим, что максимальное наказание по статье «Угроза убийством» составляет лишение свободы на два года.

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