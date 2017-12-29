/ Копейчанина осудят после атаки его питомцами 9-летнего ребенка

Следователи завершили расследование и передали дело в суд.

36-летний житель Копейска пойдет под суд после инцидента с ребенком. Об этом сообщили представители Следственного комитета. 9-летний мальчик стал жертвой нападения домашних собак, находившихся в сопровождении хозяина.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, в октябре 2017 года ребенок в Копейске стал жертвой собак. Животные напали на 9-летнего мальчика на улице Некрасова. После произошедшего пострадавшему понадобилась врачебная помощь, мальчика увезли в городскую реанимацию с укусами на лице. Очевидцы сообщают, что рядом с ребенком находился отец, который пытался отогнать породистых псов. Сейчас следователи проверяют обстоятельства инцидента, возбуждено уголовное дело.

