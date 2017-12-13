/ Собака-медведь стала обитателем челябинского приюта для бездомных животных

Необычный пес боится людей и не готов социализироваться.

В челябинском приюте для животных «Наш дом» поселился пес, похожий на медведя. «Медвебаку», как окрестили бездомного пса челябинцы, поймали на улице. Поселили в просторный вольер с будкой. Однако необычная собака не оценила человеческого участия, отказавшись идти на контакт с волонтерами и потенциальными хозяевами.

У нас вольер зигзагом и сзади стоит будка. Собака забилась в эту будку, ни нос, ни лапу не высовывает. Даже к еде не подходит. Собака — просто чау-чау, похожий на медведя. Таких очень много. — рассказали сайту «Первый областной» волонтеры.

В группе приюта в социальных сетях также рассказали о первом опыте помещения собаки-медведя в семью. Хозяева были вынуждены его вернуть. Пес пока не социализировался: норовил убежать, отказывался от поводка, кусался. Волонтеры уверены, что это можно исправить, когда животное справится со стрессом.