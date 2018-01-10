/ Челябинца, напавшего на иностранцев в соседнем Казахстане, осудили через 15 лет

Отбывать срок он будет в учреждении строгого режима.

В Челябинске вынесли приговор местному жителю, который 15 лет находился в международном розыске. Причиной для судебного заседания стали два разбойных нападения, которые челябинец и его друзья совершили в Казахстане. Их жертвами были граждане Узбекистана: к ним проникали в квартиры, избивали, похищали деньги.

На протяжении 15 лет злоумышленник скрывался от органов предварительного следствия, был объявлен в международный розыск, в июле 2016 года задержан сотрудниками полиции и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Челябинца признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей «Разбойное нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением предметов, используемых в качестве оружия» УК РФ. — сообщила сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.



Суд приговорил 39-летнего челябинца к 8 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.