/ Южноуральцы тратят больше денег на собак, чем на кошек

Владельцы домашних питомцев все чаще предпочитают интернет-шоппинг.

Аналитики компании «Яндекс. Деньги» подсчитали, сколько денег тратят южноуральцы на своих питомцев. Оказалось, что более «бюджетным» животным оказались кошки. На удовлетворение их базовых потребностей — еды, витаминов и игрушек — уходит порядка 3 тысяч рублей, а на собак чуть больше 4 тысяч рублей.



Оказалось, что уральцы стали гораздо чаще заказывать через интернет товары для животных. Так, за последние одиннадцать месяцев число покупателей таких товаров выросло в 5,6 раза по сравнению с январем—ноябрем 2016 года. Число платежей увеличилось в 4,5 раза, их общий объем — в 16,6 раза. Вырос и средний чек — в 3,7 раза, до 3663 рублей. На одного человека приходится в среднем 2 покупки. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе компании «Яндекс. Деньги».



Напомним, ранее в ходе другого исследования южноуральцы признались, что хотят видеть животных на работе. Пребывание в офисе могли бы скрасить коты, рыбки, собаки или морские свинки. Считается, что животные на работе могут снизить уровень стресса. Этого мнения придерживается 40% опрошенных.