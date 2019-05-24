/ Александр Сребрянский проведет ближайшие месяцы в СИЗО

Центральный районный суд избрал меру пресечения.

Бизнесмену Александру Сребрянскому избрана мера пресечения на срок 2 месяца, то есть до 23 июня 2019 года. Срок заключения задержанному накануне генеральному директору ЖК «Бриз» сегодня, 24 мая, вынес Центральнй районный суд Челябинска. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Отметим, что ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было подержано прокурором.

Установлено, что руководство ООО СК «Радуга» путем обмана и злоупотребления доверием, сознательно сообщив участникам долевого строительства заведомо ложные сведения о сроках окончания, не завершив в установленные сроки строительство, не передав участникам долевого строительства помещения в соответствии с условиями договоров долевого участия в строительстве, действуя через аффилированные организации, похитили денежные средства участников долевого строительства при возведении 7 многоквартирных жилых домов. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, бизнесмен был задержан в четверг, 23 мая. Его подозревают в хищении средств дольщиков компаний «Уралстрой», «Регионпроект» и «Проект Парковый-1», возводивших дома в Копейске и Челябинске. Руководителю строительных компаний предъявлено обвинение в мошенничестве — 2 эпизода по части 4 статьи «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» УК РФ.

Количество потерпевших – более 2 тысяч граждан, по предварительным данным сумма ущерба может составлять более 1 миллиарда рублей. В связи с тем, что подозреваемый предпринимал попытки сокрыть бухгалтерские документы, а так же продолжал деятельность по привлечению инвестиций в свой бизнес по ходатайству следователя ГСУ ГУ МВД по Челябинской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. — уточнили сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

Отметим, что Сребрянскому грозит до 10 лет лишения свободы.