/ Сергей Шаль высказался о дальнейшей судьбе Александра Сребрянского

«Он реально обманул людей, обманул их ожидания», — подчеркнул и.о. замгубернатора.

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Челябинской области Сергей Шаль рассказал, что думает о дальнейшей судьбе скандально известного застройщика Александра Сребрянского, которого на днях задержали за мошенничестве в особо крупном размере. По словам Сергея Шаля, он много раз общался с бизнесменом, однако конструктивным диалог никогда не был.



Много раз он рассказывал о каких-то планах, которые ни разу не сбылись. Я не могу предвидеть решение, которое примет суд. Но он реально обманул людей, обманул их ожидания. Люди отдали деньги на самом деле ему, и он об этом говорит, хоть он и не учредитель и не собственник. Абсолютно мутная история. Изначально его компании связаны, он это подтверждает, израсходованы деньги не туда. Жертва он или нет — решит суд, но он все это время находился на свободе и мог работать. К сожалению, ничего реального он не сделал. Поэтому выбор меры пресечения ни в коем случае не отражается на его работе. — отметил Сергей Шаль.

И.о. заместителя губернатора также напомнил, что жертвами действий Александра Сребрянского стали более 2 тысяч человек. А сумма хищений исчисляется миллиардами рублей. Отметим, что сейчас судьбой ЖК «Бриз», генеральным директором которого является Александр Сребрянский, занимается правительство Челябинской области.

Напомним, что предпринимателя подозревают в хищении средств дольщиков компаний «Уралстрой», «Регионпроект» и «Проект Парковый-1», возводивших дома в Копейске и Челябинске. Руководителю строительных компаний предъявлено обвинение в мошенничестве — 2 эпизода по части 4 статьи «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» УК РФ. По версии следствия, он украл у дольщиков более 86 миллионов рублей.