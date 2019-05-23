/ В Челябинске задержали скрывающегося застройщика Серебрянского

Ему принадлежит 27 недостроенных объектов.

Генеральному директору ЖК «Бриз», бизнесмену Александру Серебрянскому предъявлено обвинение о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сайту «Первый областной» рассказал собственный источник.

Возбуждено дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Это второе уголовное дело, связанное со средствами дольщиков. Предпринял попытку сбежать за границу, уничтожить свой паспорт, когда это стало известно, его закрыли на двое суток. Решается вопрос о мере пресечения. — рассказал сайту «Первый областной» собственный источник.

Отметим, что совсем недавно на встрече с дольщиками о фигуре Александра Серебрянского вспомнил глава региона Алексей Текслер. Руководитель Челябинской области отметил, что сейчас осталось 27 недостроенных объектов, принадлежащих бизнесмену.

Понятно, что инвестор, застройщик, господин Серебрянский бегает, у нас, кстати, 27 объектов этого господина, и проблемы не решаются и меня это устраивать не будет. Я всех застройщиков предупредил, со многими пообщался, что надо брать и решать вопросы, тем более там, где нужно сделать последний шаг. — отметил Алексей Текслер.

Отметим, что Александра Серебрянского также подозревают в хищении средств дольщиков компаний «Уралстрой», «Регионпроект» и «Проект Парковый-1», возводивших дома в Копейске и Челябинске. Руководителю строительных компаний предъявлено обвинение в мошенничестве — 2 эпизода по части 4 статьи «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» УК РФ. По версии следствия, он украл у дольщиков более 86 миллионов рублей.