За решеткой останется скандально известный застройщик из Челябинска

В социальных сетях появилась новость о возможном выходе на свободу Александра Сребрянского.

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Сегодня в сообществе обманутых дольщиков в социальной сети появилась информация о том, что Александр Сребрянский, владелец группы компаний «Серебряный ключ», пошел на сделку со следствием и уже 19 октября может оказаться на свободе. Новость стала «бомбой» и вызвала бурю обсуждений. Некоторые из пользователей даже предложили организовать против этого пикет.

«Неравнодушные дольщики должны срочно обратиться к следователю и выяснить: каким образом Сребрянский выходит на свободу, будет ли одет на него электронный браслет с дистанционным отслеживанием!», — прокомментировала Эльвира Галимова в сообществе обманутых дольщиков во «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области эту информацию не подтвердили.

«Это абсолютно фейковая новость, информация абсолютно не соответствует действительности», — сообщили корреспонденту сайта «Первый областной» в ведомстве.

Напомним, прославившийся на скандале застройщик Александр Сребрянский стал фигурантом уголовного дела за мошенничество в особо крупном размере. Компания «Серебряный луч», которой он владел, не сдала 22 новостройки и обманула более 2 000 дольщиков.