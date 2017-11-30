/ Переутомившийся водитель такси признал свою вину после смертельного ДТП с электроопорой в Челябинске

Уголовное дело передано в районный суд.

Курчатовский районный суд готовится к рассмотрению уголовного дела в отношении водителя «Яндекс. Такси», устроившего смертельную аварию на северо-западе Челябинска. Автомобилисту вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Оказалось, что причиной дорожного происшествия стали невнимательность и утомленность водителя.



Установлено, что водитель в момент происшествия выполнял заказ оператора такси, при этом за рулем находился более 17 часов, в связи с чем, был в утомленном состоянии. Пассажир являлся директором организации из Московской области, прибыл в Челябинск по служебной необходимости и ехал из аэропорта к месту назначения. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Отметим, что водитель «Яндекс. Такси» признал свою вину и обратился к суду с просьбой рассмотреть дело в особом порядке.



Напомним, 12 октября в Челябинске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие в результате которого погиб человек. ДТП зафиксировали на улице Молодогвардейцев между улицей Куйбышева и Комсомольским проспектом. По предварительным данным, водитель сервиса «Яндекс. Такси» на брендированном автомобиле не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части, протаранив электроопору. Как рассказали очевидцы, на месте ДТП утром работали сотрудники ДПС, следователи, по периметру было расставлено ограждение.