/ Водитель такси признан виновным в совершении смертельного ДТП в Челябинске

Суд избрал не самое строгое наказание.

Курчатовский районный суд огласил приговор водителю «Яндекс. Такси» после смертельной аварии на северо-западе города. 47-летний мужчина признан виновным. Решением суда 4 года он проведет в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Судом ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы сроком с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортным средством на срок 3 года. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, 12 октября 2017 года в Челябинске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. ДТП зафиксировали на улице Молодогвардейцев между улицей Куйбышева и Комсомольским проспектом. По предварительным данным, водитель сервиса «Яндекс. Такси» на брендированном автомобиле не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части, протаранив электроопору.

В ходе следствия было установлено, что водитель находился за рулем в состоянии переутомления. В связи с этим у него рассеялось внимание. Водитель «Яндекс. Такси» признал свою вину и обратился к суду с просьбой рассмотреть дело в особом порядке.