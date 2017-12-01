/ «Яндекс.Такси» запустил страхование пассажиров в Челябинске и по всей России

Максимальная сумма страхования составит 2 миллиона рублей.

Сегодня, 1 декабря, сервис «Яндекс. Такси» запустил программу страхования водителей и пассажиров по всей стране, в том числе и в Челябинске. Максимальная компенсация по программе в случае ДТП составляет 2 миллиона рублей. На эту сумму застрахованы водитель и все пассажиры.



Разрабатывать страховую программу мы начали еще в 2015 году. В течение двух с половиной лет мы изучали рынок, искали партнеров, разрабатывали систему упрощенного оформления страховых случаев и ускоренных выплат компенсаций. В октябре этого года мы запустили программу в пилотном режиме, и почти два месяца отлаживали механизмы взаимодействия со страховыми компаниями. Сейчас все процессы работают именно так, как и было запланировано, поэтому мы запускаем программу по всей стране даже раньше, чем предполагали. — рассказал руководитель программы страхования «Яндекс. Такси» Алексей Лещенко.

Напомним, накануне в Курчатовский районный суд передали уголовное дело в отношении водителя «Яндекс. Такси», устроившего смертельную аварию на северо-западе Челябинска. В результате ДТП погиб директор организации из Московской области, который прибыл в Челябинск по служебной необходимости и ехал из аэропорта к месту назначения.

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