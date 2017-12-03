/ Автомобилист скончался после тройного ДТП на трассе между Миассом и Карабашом

Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Сегодня утром, 3 декабря, на восьмом километре автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. По предварительной информации ГУ МВД по Челябинской области, 44-летний водитель «Рено Симбол» не сумел справиться с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там французская иномарка столкнулась сначала с ВАЗ-2121, а затем с автомобилем «Фольксваген Туарег».

В результате ДТП водитель «Рено Симбол» от полученных травм скончался на месте ДТП, пассажиру «Фольксвагена» потребовалась медицинская помощь. — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины аварии.

