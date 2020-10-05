Студентка из Челябинской области пропала в открытом море в Крыму

По факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело.

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Студентку из Челябинской области, пропавшую в открытом море, разыскивают в Крыму. 20-летняя девушка отправилась на морскую прогулку с бизнесменом Петром Шапиро еще 29 сентября, сообщает Mash. Вечером этого же дня с ней пыталась связаться мать, однако девушка уже не прочитала ее сообщение.

«29 числа я отправила ей смс-сообщение, спросила „Доченька, как ты?“, но она его даже не прочитала. Лилия со своим новым другом вышла в открытое море. Они пошли купаться, по его словам, она неожиданно начала тонуть. Он говорит, что пытался доплыть до нее, но начал тонуть сам. Яхту, на которой они плыли, отнесло в сторону. Друг поплыл к берегу, он говорит, что она утонула на его глазах», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ мать пропавшей девушки Гуля Бирулина.

По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело. Родственники девушки прибыли на место происшествия, где активно участвуют в поисках.

«Сейчас идет расследование, ведутся поиски. Мы ищем свидетелей, расклеиваем объявления, все время в сетях, работаем с местными журналистами. Пока вообще ничего нет. Волонтеры „Лиза Алерт“ прочесывают на катерах на предмет всплытия тела», — отмечает Гуля Бирулина.

Отметим, что Лилия родилась и выросла в городе Карталы Челябинской области. Девушка поступила в Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, но отчислилась оттуда зимой этого года. После этого она пересдала ЕГЭ и поступила в Севастопольский государственный университет на факультет лингвистики. Девушка вела активный образ жизни, занималась спортом и много работала.

«Сейчас многие говорят о том, что они могли быть пьяны или употреблять какие-то вещества. Я заявляю, что ничего не было подобного. Она вела здоровый образ жизни, ходила в спортклуб, работала, репетиторствовала, много трудилась. Сама себя содержала. Она умница. Никаких вещей — алкоголь, наркотики, стимуляторы, ничего подобного в ее жизни не было. У нее очень хорошая репутация, она заработала себе доброе имя в университете, у нее очень много учеников. Это необыкновенный человек, светлый и добрый», — комментирует слухи мать пропавшей девушки.

Кроме того, одной из версий, которые выдвигают в СМИ, является возможный конфликт между Лилией и ее спутником. Однако свидетелей, которые бы могли подтвердить это — нет.

«Я не знаю, что там могло произойти. Но знаю, что она умела плавать, но чувствовала себя неуверенно в воде. Всегда, когда она шла плавать, она просила проследить за ней, предупреждала об этом. Она бы не стала бросаться в воду, сломя голову», — подчеркнула Гуля Бирулина.

В данный момент родные Лилии не оставляют надежду и разыскивают ее. Сестра Лилии Анна разместила у себя на странице в социальных сетях просьбу о помощи. Всех, кто видел Лилию 29 сентября в районе бухты Круглая в Севастополе просят сообщить имеющуюся информацию.