Спутник пропавшей челябинки в Крыму не спас ее, когда та тонула

Поиски девушки продолжаются.

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Следственный комитет России по Республике Крым и Севастополю получил признательные показания от основного подозреваемого в деле об исчезновении студентки из Челябинска. В качестве его рассматривался мужчина, с которым девушка отправилась на морскую прогулку.



Напомним, все события развернулись 29 сентября этого года. Девушка со спутником вышли на прогулку на катере из бухты Круглая. Затем, как сообщил мужчина, она пропала. Сейчас правоохранители получили от него признательные показания.

«В ходе проведения следственных и оперативных мероприятий, исследования на полиграфе, изучения средств объективного контроля, в том числе и оборудования самого судна, были полученные сведения о том, что в отношении девушки не было совершено насильственное преступление криминального характера. В то же время установлено, что в результате нарушения норм и правил судовождения капитаном судна сложились такие обстоятельства, при которых терпящей бедствие в воде девушке им не была оказана своевременная помощь, не были приняты меры к ее спасению»,— рассказали «Первому областному» в СУ СКР по Республике Крым.

Сотрудники СК продолжают допрашивать подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении дела по части 2 статьи 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта». Также следователи и криминалисты продолжают отрабатывать все версии произошедшего и совместно с МЧС и полицией занимаются поисками пропавшей.