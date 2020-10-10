В Челябинске разыскивают подростка, нуждающегося в лечении

Девочка ушла из дома два дня назад и не вернулась.

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В Челябинске 15-летняя девочка ушла из дома 8 октября и до сих пор не вернулась. Поисками пропавшей занялся поисковый отряд «Лиза Алерт».

Стрельникова Анна Евгеньевна ушла из дома в Металлургическом районе два дня назад и до сих пор о её местонахождении ничего неизвестно. Как отмечают в поисковом отряде, девочка нуждается в медицинской помощи.

Приметы Анны: рост 166 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Была одета в серый спортивный костюм с крупными белыми надписями, черные кроссовки.

Жителей Челябинска призывают быть внимательными на улицах, ведь подросток может находиться в любом районе.

В случае наличия какой-либо информации о местонахождении девочки просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргам поиска Валентине 8 (950)732-43-05, Екатерине 8 (919)347-09-42.