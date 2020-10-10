В Челябинске 15-летняя девочка ушла из дома 8 октября и до сих пор не вернулась. Поисками пропавшей занялся поисковый отряд «Лиза Алерт».
Стрельникова Анна Евгеньевна ушла из дома в Металлургическом районе два дня назад и до сих пор о её местонахождении ничего неизвестно. Как отмечают в поисковом отряде, девочка нуждается в медицинской помощи.
Приметы Анны: рост 166 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Была одета в серый спортивный костюм с крупными белыми надписями, черные кроссовки.
Жителей Челябинска призывают быть внимательными на улицах, ведь подросток может находиться в любом районе.
В случае наличия какой-либо информации о местонахождении девочки просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргам поиска Валентине 8 (950)732-43-05, Екатерине 8 (919)347-09-42.