/ Пропавший в Челябинске студент найден мертвым

19-летний молодой человек не выходил на связь с 20 января.

Студента последний раз видели в общежитии ЮУрГУ на проспекте Ленина, 78 больше недели назад. Сегодня, 29 января, стало известно, что парень погиб. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда Легион-Спас, которые занимались его поисками.

Родные юноши шокированы случившимся и утверждают, что пока лишь догадываются о том, что произошло на самом деле. О молодом человеке отзываются как о скромном, умном, серьезном и малообщительном парне.

Не грубый, в школе его можно было чаще увидеть в окружении девочек, чем мальчиков. Ни одного плохого слова никогда о нём ни от кого не слышали. — рассказала тетя погибшего.

Напомним, об исчезновении студента сообщили в пятницу, 26 января. Выяснить подробности и обстоятельства произошедшего предстоит сотрудникам правоохранительных органов.

