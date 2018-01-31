/ «Ел снег и елочные иголки». Заблудившийся в лесу южноуралец пять дней ждал помощи

Мужчину 25 января нашли его друзья, которые экстренно вышли на поиски.

31-летний Андрей Ануфриев чудом остался жив после пятидневного блуждания по лесу под Снежинском. Мужчина отправился туда по работе на рубку деревьев, но внезапно перестал выходить на связь. Его друзья и знакомые начали бить тревогу только через несколько дней. Когда сомнений в том, что Андрей заблудился, не осталось, снежинцы организовали самостоятельные поиски в лесном массиве. К тому времени пропавший уже несколько дней находился в лесу, а в регионе ударили 30-градусные морозы.

Мне позвонили знакомые и сказали, что у них пропал друг. Мы срочно собрались и поехали в лес, вели поиски до двух часов ночи, но потом у нас сели фонарики и работу пришлось прекратить. Мы продолжили поиски на следующий день — тогда уже удалось отыскать Андрея. Если бы мы задержались еще на 40 минут, он бы, скорее всего, не выжил. — рассказал сайту «Первый областной» участник поисковой группы Михаил Друговейко.

Снежинцы прочесывали лес квадратами, если местность позволяла, проезжали на машинах. Ориентировались, прежде всего, на следы, но многие из них принадлежали животным. Сам Андрей Ануфриев рассказал, что за пять дней неоднократно сталкивался с зайцами и косулями. Чтобы выжить, мужчине приходилось есть елочные иголки и снег.

Два дня прошли более-менее нормально, потом кушать хотелось, обезвоживание организма началось. Ел снег, растапливал его в консервной банке, пил воду, ел елочные иголки, жег костры, спал по полчаса возле костра — боялся замерзнуть. Рука замерзла, возле костра начал ее греть. Видимо, обморозил, и не чувствовал, что я ее грею — из-за этого обжог. В тот момент, когда меня нашли, я уже почти ничего не соображал. Я уже был без шапки, без куртки, в одной кофте. Смутно помню, как меня привезли в больницу. — признался Андрей Ануфриев.

По его словам, в какой-то момент его рассудок помутился, а последние часы в лесу как будто стерлись из памяти. Участники поисковой группы рассказали, что обнаружили Андрея в сугробе, свернувшегося калачиком. Он утверждал, что уже умер.

Скорее всего, он был без одежды, потому что сработала «защитная реакция» от переохлаждения: в последний момент, когда силы уже покидают, сосуды расширяются, и у человека появляется ложное ощущение жара, он начинает раздеваться, это значит, что остается час-два, не более. — пояснил участник поисковой группы Александр Протозанов.

Спасители передали южноуральца врачам скорой помощи. Сейчас он находится на стационарном лечении в медсанчасти.

