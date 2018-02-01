/ Волонтеры вышли на прочес местности в поисках пропавшей на трассе под Челябинском женщины

Выйти на след жительницы Южного Урала пока не удалось.

Неравнодушных жителей села Миасское привлекли к поискам пропавшей женщины. 50-летняя местная жительница потерялась после похода на кладбище. Поисковой группе пока не удалось выйти на след Натальи Бельц.

Хотели бы поделиться первыми итогами поисковой операции. Многие односельчане, которые обещали поучаствовать в поиске Натальи, не явились в назначенное время. Но несмотря на то, что пришло небольшое количество отзывчивых людей, мы все равно отправились на поиски. Нам очень жаль, что жители нашего села не реагируют на зов о помощи! — рассказала сайту «Первый областной» одна из участниц поисков.

У пропавшей голубые глаза, пепельные волосы, в носу пирсинг, на правой ноге татуировка в виде глаза, среднее телосложение. В день исчезновения она была одета в черные штаны, зеленую куртку, черные сапоги и шапку.

Всех, кто знает что-либо о местоположении пропавшей, просят сообщить информацию по телефонам 2-777-911, 8(908)584-84-21 или 02.



Напомним, в дневное время 28 января жительница села Миасское пропала. По информации волонтеров поисково-спасательного отряда «Легион-Спас», она, предположительно, вышла на трассу М-5 Челябинск-Курган в районе Миасского, до этого навестив родных на кладбище.