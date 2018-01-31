/ 30-летнюю женщину со шрамом разыскивают с новогодних праздников на Южном Урале

Жительница Магнитогорска ушла из дома и не вернулась.

Волонтеры объявили поиск 30-летней женщины из Магнитогорска. Жительница города пропала после новогодних праздников. Она ушла из дома и пропала.

Елена Юсупова 2 января 2018 года ушла из дома по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске и не вернулась. В настоящее время ее местоположение неизвестно. — рассказали сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Легион-Спас».

Приметы: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, волосы черного цвета до плеч, глаза зеленого цвета, шрам на левой щеке.



Была одета в пуховик зеленого цвета с опушкой, брюки синего цвета, водолазку розового цвета, сапоги белого цвета.



Всех, кто владеет информацией о местоположении пропавшей женщины, просят сообщить об этом координаторам поиска. Номера волонтеров +79080533126 или +79090977260.