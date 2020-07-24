Строящееся здание загорелось в Еманжилинске

Едкий дым окутал находящийся рядом городской сквер.

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В Еманжилинске густой дым окутал городской сквер. Причиной стал пожар в строящимся здание на улице Гагарина, который произошёл в пятницу, 24 июля. Загорелась кровля строения. Дым от возгорания был настолько сильным, что привлёк внимание находящихся Радом горожан.



«Я находилась на рабочем месте в соседнем магазине. Зашёл клиент и говорит: „У вас соседи горят“. Сначала не поняла, думала может выше этажом что-то произошло, а он говорит: „Нет, новое здание соседнее“. Я вышла, здесь уже было много народу и полыхало черным-черно. Посторонних звуков никаких не было, просто стала замечать, что детей много под дверями толпится, но не придала значения», — рассказала жительница Еманжелинска Валерия Кабисова.

На месте тушения пожара работали 3 автоцистерны. Огнеборцы ликвидировали пожар в короткие сроки. Как отметил начальник караула 39-й пожарно-спасательной части Кирилл Чернов, огонь не успел пробраться в само здание, повредив только кровлю. Едкий дым, в свою очередь, был вызван горящим пенопластом.

«Загорелась кровля здания. Способствовали развитию сильный ветер, плюс было не очень удобно подлезть. Благодаря автолестнице залезли потушили. Работали 3 автоцистерны, с помощью перекачки, одну поставили на гидрант. Здание не повредилось, только кровля, крыша не даже не прогорела полностью»,— рассказал сайту «Первый областной» начальник караула 39-й пожарно-спасательной части Кирилл Чернов.

Отметим, что в инциденте обошлось без пострадавших. Общая площадь пожара, по данным огнеборцев, составила около 60 квадратных метров.