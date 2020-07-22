Пожары на Тургояке обеспокоили генпрокурора России

Игорь Краснов поручил местному ведомству разобраться в происходящем.

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Произошедшие в лесах близ озера Тургояк пожары не остались без внимания федеральных ведомств. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил организовать проверку в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией. Прокурору области предстоит выяснить насколько эффективно и обоснованно сработали в этот период местные власти.

«В связи с неблагоприятной пожароопасной ситуацией в лесах Челябинской области около оз. Тургояк прокурору области поручено дать оценку действиям (бездействию) региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по профилактике природных пожаров, своевременности привлечения сил и средств для их тушения, организации оперативного взаимодействия с органами МЧС России, а также по установлению виновных лиц, расчету и возмещению ущерба, причиненного окружающей среде», — сообщает генеральная прокуратура РФ.

Отдельное внимание во время проверки поручили уделить тем особо охраняемым территориям, на которых огонь может уничтожить редкие растения и животных.