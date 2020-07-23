Мужчина погиб при пожаре в садовом домике на Южном Урале

Дачник отравился продуктами горения.

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Пожар вспыхнул на одном из участков СНТ «Станкостроитель — 2» в Челябинске. Сообщение о возгорании поступило в среду, 22 июля, в 13.05. В момент ЧП в доме находился 51-летний мужчина.

«Пожару был присвоен ранг „1 БИС“ — гашением пламени занимались четыре пожарных расчета. В 13.47 пожар ликвидировали», — сообщили в пресс-службе УБЖ по Челябинску.

В результате происшествия погиб 51-летний мужчина. По предварительным данным, он отравился продуктами горения. Причина возгорания устанавливается.